"Барселона" встановила світовий рекорд

Максим Іншаков Футбол 18:21, 9.09.2020 Оновлено: 18:32, 9.09.2020

Каталонська "Барселона" стала першим спортивним клубом у світі, який набрав 10 мільйонів пiдписників в Youtube.

Єдиний, хто перевищує показник "синьо-гранатових" зі світу спорту це НБА: на акаунт Асоціації підписано 14,8 мільйона осіб.

"Барселона" набрала 10 млн пiдписників в Youtube
Офіційний сайт ФК "Барселона"

YouTube анонсував вручення іспанцям спеціального призу Diamond Creator Award. Трофей виглядає як скляна кнопка.

Серед країн за кількістю підписників на канал "Барси" лідирує США. Друге місце в Іспанії. Далі йдуть Бразилія, Індонезія та Мексика.

Найближчий конкурент "Барселони" в Youtube – мадридський "Реал" (5,92 фоловерів). Трійку замикає "Фламенго" з показником 5,55.

Повністю топ-10 виглядає так:

  1. "Барселона" – 10 млн

  2. "Реал" – 5,92

  3. "Фламенго" – 5,55

  4. "Ліверпуль" – 4,98

  5. "Манчестер Юнайтед" – 3,21

  6. "Ювентус" – 2,88

  7. "Манчестер Сіті" – 2,72

  8. ПСЖ – 2,56

  9. "Челсі" – 2,1

  10. "Арсенал" – 1,96

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліонель Мессі, який виступав у каталонському клубі впродовж 20 років, у кінці серпня повідомив "Барселону", що він мав намір піти безкоштовно.

"Барса" відмовилася визнати достроковий розрив у контракті, заявивши, що момент для його використання минув у червні. Переговори обох сторін зайшли в глухий кут.

Щоб не доводити справу до суду, аргентинець ухвалив рішення продовжити виступ у "Барселоні".

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

На Донбасі від вибуху постраждали двоє українських військових – ООС

За Балухом велося стеження та били на смерть, – Чийгоз

Суд зобов'язав СБУ відкрити провадження за підозрою Єрмака в державній зраді і шпигунстві

САП офіційно повідомила стороні захисту про закриття справи "Роттердам+"

Терористи Пушиліна скасували "наступ" і зажадали скликати ТКГ