"Барселона" встановила світовий рекорд

Каталонська "Барселона" стала першим спортивним клубом у світі, який набрав 10 мільйонів пiдписників в Youtube.

Єдиний, хто перевищує показник "синьо-гранатових" зі світу спорту це НБА: на акаунт Асоціації підписано 14,8 мільйона осіб.

"Барселона" набрала 10 млн пiдписників в Youtube Офіційний сайт ФК "Барселона"

YouTube анонсував вручення іспанцям спеціального призу Diamond Creator Award. Трофей виглядає як скляна кнопка.

Серед країн за кількістю підписників на канал "Барси" лідирує США. Друге місце в Іспанії. Далі йдуть Бразилія, Індонезія та Мексика.

Найближчий конкурент "Барселони" в Youtube – мадридський "Реал" (5,92 фоловерів). Трійку замикає "Фламенго" з показником 5,55.

Повністю топ-10 виглядає так:

"Барселона" – 10 млн "Реал" – 5,92 "Фламенго" – 5,55 "Ліверпуль" – 4,98 "Манчестер Юнайтед" – 3,21 "Ювентус" – 2,88 "Манчестер Сіті" – 2,72 ПСЖ – 2,56 "Челсі" – 2,1 "Арсенал" – 1,96

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліонель Мессі, який виступав у каталонському клубі впродовж 20 років, у кінці серпня повідомив "Барселону", що він мав намір піти безкоштовно.

"Барса" відмовилася визнати достроковий розрив у контракті, заявивши, що момент для його використання минув у червні. Переговори обох сторін зайшли в глухий кут.

Щоб не доводити справу до суду, аргентинець ухвалив рішення продовжити виступ у "Барселоні".

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!