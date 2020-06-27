"Барселона" вперше за 9 років пропустила гол від росіянина

Російський футболіст "Сельти" Федір Смолов відзначився голом у матчі 32-го туру чемпіонату Іспанії з "Барселоною" (2:2).

Він став двадцятим гравцем з СРСР / Росії, який забив каталонському клубу. Найбільше число м'ячів у ворота "Барселони" відправив ексхавбек "Сельти" Олександр Мостовий – шість.

Останнім футболістом з Росії, який зумів забити "Барселоні", до Смолова був півзахисник Андрій Аршавін – він зробив це в 2011 році в Лізі чемпіонів, виступаючи в складі "Арсеналу", повідомляє Спорт-Експрес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курйозний епізод стався в матчі 28-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в Ла Лізі.

На 53-й хвилині поєдинку "Мальорка" - "Барселона" (0:4), який проходив без глядачів у зв'язку з пандемією коронавiрусу, на поле вибіг уболівальник.