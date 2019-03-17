"Барселона" вирішила купити чемпіона світу

Іспанська "Барселона" має намір підписати контракт з футболістом "Атлетіко" Антуаном Грізманном, який виграв цього літа разом зі збірною Франції чемпіонат світу.

Антуан Грізманн (зліва)

Каталонці, якi вже здійснювали спробу придбати нападника, зроблять мадридському клубу повторну пропозицію по закінченні нинішнього сезону, повідомляє L'Equipe. У той же час "синьо-гранатові" вийшли на зв'язок з представниками Грізманна. Сам гравець не впевнений з приводу свого майбутнього в клубі, який в черговий раз не зумів поборотися за перемогу в Лізі чемпіонів і чемпіонаті Іспанії.

Відзначається, що чинний контракт француза з "Атлетіко" розрахований до 2023 року, а відступні за гравця складають 200 мільйонів євро. При цьому до червня 2019-го його можна викупити за 120 мільйонів.

У поточному сезоні Грізманн зіграв в 28 матчах за "Атлетіко", забивши 12 м'ячів і віддавши вісім передач.

У січні 2019 року OBOZREVATEL повідомляв, що Грізманн входить в десятку найбільш високооплачуваних футболістів планети. Його зарплата в "Атлетіко" становить 20 мільйонів євро в рік.

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