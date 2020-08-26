"Барселона" відреагувала на прохання Мессі розірвати контракт
Технічний секретар "Барселони" Рамон Планес висловився про ситуацію навколо капітана команди Ліонеля Мессі, зазначивши, що вони "повинні зробити висновки".
Іспанець заявив, що каталонська команда як і раніше думає про будівництво майбутнього "Барселони" разом з їх найкращим гравцем в історії футболу, Ліонелем Мессі.
"Ми не розглядаємо можливість залишення ним команди і дуже його поважаємо. Майбутнє виглядає обнадійливо, і я переконаний в цьому, оскільки у нас є безліч молодих гравців, які готові будувати ту "Барсу", що ми так любимо. Не можна створювати суперечка між Мессі і "Барселоною", тому що ні він, ні клуб цього не заслуговують. Ми виконаємо велику роботу, щоб зробити "Барсу" переможцем", – сказав Планес в інтерв'ю Marca.
Нагадаємо, Ліонель Мессі повідомив керівництво клубу про те, що має намір скористатися опцією про розрив контракту. При цьому причиною такого рішення він назвав особисті мотиви.
Пізніше було опубліковано лист Лео, в якому він просить "Барселону" його відпустити
Як повідомляв OBOZREVATEL, в разi, якщо Мессi піде з "Барселони", то вiн хоче продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.