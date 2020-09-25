"Барселона" веде переговори щодо зірки збірної України – ЗМІ

Олександр Чеканов Футбол 19:15, 25.09.2020 Оновлено: 19:16, 25.09.2020

Захисник збірної України Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в каталонській "Барселоні".

Таку інформацію має відомий італійський журналіст Джанлуїджі Лонгар. Як написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter, іспанський гранд вже почав переговори з англійським "Манчестер Сіті".

За твердженням представника ЗМІ, мова на даний момент йде про оренду 23-річного футболіста на один сезон.

Відзначимо, що Олександр Зінченко в минулому сезоні провів за "Манчестер Сіті" 25 матчів у всіх турнірах і забив один гол. Раніше стало відомо про те, що українець може продовжити кар'єру в італійському "Наполі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Зінченко одружився на журналістці каналів "Футбол 1/2/3" Владі Щегловій.

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