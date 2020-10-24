"Барселона" – "Реал": дивитися онлайн трансляцію Ель-Класіко

Каталонська "Барселона" та мадридський "Реал" у суботу, 24 жовтня, зустрінуться в центральному матчі сьомого туру чемпіонату Іспанії.

Поєдинок відбудеться на легендарному стадіоні "Камп Ноу". Причому "королівський клуб" буде грати на тлі глибокої кризи, а також після сенсаційної домашньої поразки від донецького "Шахтаря" у Лізі чемпіонів.

Зі свого боку "Барса" виграла лише два матчі з чотирьох на старті Прімери.

OBOZREVATEL проведе онлайн трансляцію матчу Барселона – Реал. Час початку – 17:00 за київським часом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БАРСЕЛОНА – РЕАЛ

Чемпіонат Іспанії. 7-й тур

Барселона, стадіон "Камп Ноу"

Головний арбітр: Хуан Мунуера

Арбітр VAR: Хосе Мартінес

"Барселона" – "Реал" (Мадрид) – 0:0

__________________________

10 ГОДИН ДО МАТЧУ. Вітаємо всіх любителів футболу. Сьогодні в Барселоні відбудеться найвідоміше дербі в світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ять гравців мадридського "Реала" виступили проти головного тренера Зінедіна Зідана після поразки від "Шахтаря" у Лізі чемпіонів.