Барселона - Реал: дивитися онлайн Ель-Класико

У нинішньому сезоні "Барселона" і "Реал" ще не зустрічалися, по максимуму підігрівши очікування від Ель-Класико, яке відбудеться 18 грудня на "Камп Ноу".

Спочатку іспанські гранди повинні були зустрінеться ще 26 грудня, проте поєдинок трохи "завис" через політичні хвилювання та протести в Каталонії. Іспанська Ліга навіть пропонувала командам помінятися місцями проведення матчів в календарі та перше дербі зіграти в Мадриді, а не в Каталонії. Але клуби відмовилися від цієї ідеї, і в підсумку Ель Класико посунули на грудень.

Зустрічі "Барселони" і "Реала" проходять завжди жарко

Але через це напруження перед дербі стало ще вище. "Реал" трохи оклигав після невдалого початку сезону і до очної зустрічі з "Барселоною" зрівнявся з нею за очками. І зараз вічні суперники розіграють лідируючу позицію в турнірній таблиці. Правда, каталонці по грі виглядають куди краще, а мадридисти приїхали на дербі без ряду травмованих виконавців - Марсело, Азара, Асенсио і Лукаса Васкеса.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" - "Реал", який стартує на "Камп Ноу" в 21:00 за київським часом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ "БАРСЕЛОНА" - "РЕАЛ"

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ

Барселона (Іспанія). "Камп Ноу". 21:00

Головний арбітр: Алехандро Ернанес

"Барселона" - "Реал" Мадрид - 0:0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ "БАРСЕЛОНА" - "РЕАЛ"

На українському ТБ іспанське дербі в прямому ефірі покаже ТК "Футбол 2", з супроводом аналітичної студії. Також поєдинок у своїй сітці запланував російський мовник "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "БАРСЕЛОНА" - "РЕАЛ"

В майбутньому Ель-Класико букмекери сміливо віддають перевагу "Барселоні", зробивши її фаворитом з коефіцієнтом в 1,78. Перемога "Реала" ж оцінюється цифрами в 4,2. Що стосується нічиї, то цей результат котирується в 4,0.

ХТО РОЗСУДИТЬ МАТЧ "БАРСЕЛОНА" - "РЕАЛ"

Перше Ель-Класико в поточному сезоні розсудить 37-Летра рефері Алехандро Ернандес Ернандес. Для учасників дербі цей суддя найбільш пам'ятний тим, що вже двічі за всі матчі "Барселони" і "Реала" видаляв капітана мадридців Серхіо Рамоса.

Ліонель Мессі (в центрі)

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "БАРСЕЛОНА" - "РЕАЛ"

Ернесто Вальверде, головний тренер "Барселони"

"Зараз тільки перше коло, попереду ще є ігри. Обидві команди хочуть вийти вперед після матчу. У будь-якому випадку," Барселона "і" Реал "дуже близькі за своїм рівнем. Незалежно від різниці в очках, під час матчів проти "Реала" все зрівнюється".

Зінедін Зідан, головний тренер "Реала"

"Ми зобов'язані спрямувати всі наші сили на футбольне поле. Наші думки мають бути тільки про гру – все інше може обговорюватися протягом тижня. Ми сконцентровані на матчі, більше ні про що не думаємо. Теж саме стосується і бригади арбітрів. Вони теж хочуть робити свою роботу якісно. А люди, які прийдуть на стадіон, хочуть подивитися тільки футбол і не думати про щось ще".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Барселона" (4-3-3): тер Штеген – Роберто, Піке, Ленгле, Альба – Ракітіч, Бускетс, де Йонг – Мессі, Суарес, Грізманн

"Реал" Мадрид (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Начо – Модріч, Каземіро, Кроос – Родріго, Бензема, Іско

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