"Барселона" повідомила про коронавірус в одного з футболістів

Один із футболістів "Барселони" здав позитивний тест на коронавірус.

Як повідомляється на офіційному сайті каталонського клубу, дев'ять гравців команди пройшли ПЛР-тестування перед стартом передсезонної підготовки команди, і у одного з них було виявлено COVID-19. Він добре себе почуває і перебуває на самоізоляції, хвороба протікає безсимптомно.

Відзначається, що гравець не контактував ні з ким із футболістів першої команди "Барселони", які відправляться в Лісабон на чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії". Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 14 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє гравців мадридського "Атлетіко" заразилися коронавірусом і пропустять матч за вихід у півфінал ЛЧ проти "Лейпцига", який відбудеться в четвер, 13 серпня.