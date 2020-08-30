"Барселона" погодилася продати Мессі: Daily Mirror назвав клуб і суму

"Барселона" погодилася продати нападника Ліонеля Мессі в "Манчестер Сіті", повідомляє британський таблоїд Daily Mirror.

За інформацією видання каталонці запитують за 33-річного аргентинця 280 мільйонів євро. Також розглядається варіант включення в угоду декількох футболістів "Сіті" з доплатою в розмірі 134 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через 20 років після переходу в "Барселону", Мессі повідомив каталонцiв про своє бажання покинути клуб, щоб грати за іншу команду в цьому сезоні.

Пізніше було опубліковано лист Лео, в якому він просить "Барселону" про те, щоб покинути команду.

"Барселона" відреагувала на прохання Мессі, зазначивши, що буде вимагати з аргентинського нападника 700 мільйонів євро за дострокове розірвання договору.

Напередодні батько Мессі назвав клуб, в який перейде його син.

У свою чергу легендарний болгарський ексгравець "Барселони" Христо Стоїчков висловився про Ліонеля Мессі з каталонського клубу, згадавши про "стусан під зад".

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