"Барселона" подала в суд на Неймара

Михайло Морозов Футбол 16:08, 11.11.2020

"Барселона" подала в суд на свого колишнього футболіста Неймара, який зараз виступає за ПСЖ, з вимогою виплатити їй 10,2 млн євро.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, каталонський клуб помилився з податковими розрахунками і за два роки переплатив бразильцеві зарплату на вищевказану суму. Тепер "синьо-гранатові" намагаються повернути ці гроші через суд.

Відзначається, що якщо "Барселоні" не вдасться залагодити це питання з Неймаром, то податкове агентство країни буде розцінювати ці 10,2 млн євро як безоплатне пожертвування гравцеві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бразилець програв суд "Барселоні", в результаті чого він повинен виплатити своєму колишньому клубу майже 7 млн євро. Сам Неймар, коли подавав позов проти каталонців, розраховував отримати 43,6 млн євро.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Ресторатори по всій Україні вийшли з протестом проти карантину вихідного дня: всі деталі, фото і відео

В Україні закрили кримінальне провадження у "справі" Байдена-Порошенка

Американський генерал назвав російських миротворців в Карабасі окупантами

Медики принесли кістки під Кабмін і влаштували масштабну акцію

Держпідприємства під керівництвом людей Зеленського втратили 10 млрд грн – ЗМІ