"Барселона" подала в суд на Неймара

"Барселона" подала в суд на свого колишнього футболіста Неймара, який зараз виступає за ПСЖ, з вимогою виплатити їй 10,2 млн євро.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, каталонський клуб помилився з податковими розрахунками і за два роки переплатив бразильцеві зарплату на вищевказану суму. Тепер "синьо-гранатові" намагаються повернути ці гроші через суд.

Відзначається, що якщо "Барселоні" не вдасться залагодити це питання з Неймаром, то податкове агентство країни буде розцінювати ці 10,2 млн євро як безоплатне пожертвування гравцеві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бразилець програв суд "Барселоні", в результаті чого він повинен виплатити своєму колишньому клубу майже 7 млн євро. Сам Неймар, коли подавав позов проти каталонців, розраховував отримати 43,6 млн євро.