"Барселона" без Мессі впевнено обіграла "Інтер" у центральному матчі дня ЛЧ

Каталонська "Барселона" здобула ефектну перемогу над міланським "Інтером" у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Команда Ернесто Вальверде без свого лідера Ліонеля Мессі здолала суперника на своєму полі - 2:0.

Незважаючи на втрату аргентинського бомбардира, іспанський клуб все одно вважався фаворитом гри. Проте, в перші 17-20 хвилин зустрічі італійці досить спокійно оборонялися і небезпечно контратакували.

Однак із середини тайму "Барса" різко накрутила темп і замкнула "Інтер" на його половині поля. Це вилилося у кілька небезпечних моментів біля воріт словенця Хандановича. Однак воротар "нерадзуррі" виявився не в силах допомогти своїй команді після удару в упор від Рафіньї - 1:0.

Після перерви гра почалася зі шквалу атак італійців. Політано, який вийшов на заміну, протягом двох хвилин мав два непогані моменти: спочатку кіпер господарів тер Стеген витягнув м'яч з-під штанги, а потім гравець "Інтера" пробив вище з лінії штрафної.

Каталонці одразу відсунули гру на чужу половину поля. Під кінець години зустрічі Луїс Суареса пробивав метрів із восьми, але Ханданович перевів на кутовий. Ще через 10 хвилин після розкішної контратаки бразильський легіонер "Барси" Коутіньо ледь не зламав штангу ударом в упор.

Нарешті на 83-й хвилині каталонці остаточно добили суперника. Жорді Альба, отримавши м'яч з глибини поля, вивалився на воротаря "Інтера" і точно пробив у дальній кут.

Таким чином "Барселона" після трьох зіграних матчів впевнено очолює групу В, маючи в активі 9 очок.

It's not looking good for @SpursOfficial in Group B - will they qualify? 🤔 pic.twitter.com/2M8JNImF0h