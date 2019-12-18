"Барселона" не змогла обіграти "Реал" у скандальному Ель-Класіко

Каталонська "Барселона" зіграла внічию з мадридським "Реалом" у 10-му турі чемпіонату Іспанії з футболу. 243-тє за рахунком Ель-Класіко завершилось із рахунком 0:0.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Барселона – Реал.

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Довкола цієї гри трапився скандал – вона повинна була відбутися ще 26 жовтня, але була перенесена через заворушення в Барселоні.

Матч почався в невисокому темпі без ударів і моментів. Обидві команди перші 10 хвилин катали м'яч у центрі поля.

Поступово круглий перейшов у володіння господарів, тоді як мадридці вміло витісняли суперника пресингом, перекриваючи зони. Розіграші регулярно проходили прямо в штрафній тер Стегона, і воротар брав участь у перепасовцi.

Барселона - Реал

Ближче до середини зустрічі "Реал" збільшив тиск біля штрафної "Барси" і нагнітав ситуацію за рахунок закидів у воротарську. "Синьо-гранатовим" доводилося серйозно відбиватися, а на 26-й хвилині в найнебезпечнішому моменті Бензема з правого флангу прострілив уздовж воротарської, і тер Стегон лише ногою зміг перервати передачу.

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Каталонці відповіли своїм супершансом. Грізманн із лівого флангу "вистрілив" по воротах, Куртуа вилетів на м'яч і вибив його прямо на Мессі! Удар Лео в падінні заблокував Рамос.

За 5 хвилин до кінця тайму Жорді Альба пощадив Мадрид, вийшовши один на один з голкіпером, не потрапивши в ворота з 5 метрів.

Барселона - Реал

Після перерви ситуація на полі не змінилася. "Барселона" катала м'яч на своєму полі, при цьому "Реал" не давав їй жодних шансів на просування вперед, постійно пресингуючи і намагаючись організувати перехоплення і вийти в контратаку. Все це відбувалося без ударів у створ.

Барселона - Реал

Матч проходив без особливої гостроти з перевагою гостей і на 73-й хвилині Бейл забив. але зробив це з офсайду.

У кінцівці жодна з команд не захотіла ризикувати, вирішивши звести чергове принципове протистояння внічию.

"Барселона" – "Реал Мадрид" 0:0

Барселона – тер Стеген, Семеду (Відаль, 55), Лангле, Альба, Серджіо Роберто, Ракітіч, де Йонг, Піке, Суарес, Мессі, Грізманн (Фаті, 83).

Реал Мадрид – Куртуа, Менді, Варан, Рамос, Карвахаль, Кроос, Вальверде (Модріч, 80), Іско (Родріго, 80), Каземіро, Бейл, Бензема.

Попередження: Ракітіч (21), Суарес (40), Лангле (45), Каземіро (66), Бейл (70), Іско (76), Рамос (78), Карвахаль (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 березня матч 26-го туру чемпіонату Іспанії між цими командами завершився з рахунком 0:1 на користь "Барси".

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!