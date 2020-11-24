"Барселона" не заявила Мессі на матч з "Динамо": спортивні підсумки 23 листопада
Лідер каталонської "Барселони" Ліонель Мессі не зіграє з київським "Динамо" у Лізі чемпіонів, а ЗМІ назвали дату, коли оголосять рішення щодо матчу Ліги націй Швейцарія – Україна.
Крім того, російського футболіста Валерія Сарамутіна відсторонили від матчів в США.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 23 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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