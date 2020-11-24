'Барселона' не заявила Мессі на матч з 'Динамо': спортивні підсумки 23 листопада

Лідер каталонської "Барселони" Ліонель Мессі не зіграє з київським "Динамо" у Лізі чемпіонів, а ЗМІ назвали дату, коли оголосять рішення щодо матчу Ліги націй Швейцарія – Україна.

Крім того, російського футболіста Валерія Сарамутіна відсторонили від матчів в США.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 23 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

Без Мессі: "Барселона" назвала заявку на матч з "Динамо"

Російського футболіста відсторонили від ігор в США за відмову встати на коліно

Швейцарія – Україна: ЗМІ дізналися, коли УЄФА оголосить рішення по матчу

Ексфутболіст збірної України про невдачу Росії в Лізі націй: це наш рівень

Брата біатлоністки Домрачевої оштрафували після побиття ОМОНом

Шевченко про скасування матчу Швейцарія – Україна: був неприємний момент, це дивна поведінка

"Валенсія" заради трансферу Коноплянки готова продати футболіста збірної Росії