"Барселона" назвала втрати від коронавiрусу

Максим Богданов Футбол 18:37, 6.05.2020

Втрати лідера чемпіонату Іспанії з футболу "Барселони" через припинення турнірів в зв'язку з пандемією коронавiрусу становлять € 120-140 млн, цитує ТАСС віцепрезидента клубу Жорді Кардонера.

Закритий "Камп Ноу" і Мессі

За його інформацією, близько € 50 млн "Барселона" втратила від відсутності продажів квитків на матчі і в музей клубу, € 39 млн - телевізійних трансляцій, від € 20 до € 25 млн - потенційних комерційних доходів, в тому числі від магазинів клубу і футбольних шкіл.

"Це те, що ми знаємо напевно на даний момент. Ці мільйони складуть наші втрати після закінчення року", - заявив Кардонер.

Чемпіонат Іспанії був припинений в березні, після 27 турів "Барселона" лідирує в турнірній таблиці, набравши 58 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Барселона" може закрити "Камп Ноу" на наступні 10 місяців і не пускати вболівальників на трибуни до лютого 2021 року через коронавiрус.

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