"Барселона" може позбавити Мессі 700 млн євро – Mundo Deportivo

Іспанський клуб "Барселона" буде вимагати з аргентинського нападника Ліонеля Мессі 700 мільйонів євро за дострокове розірвання контракту, повідомляє Mundo Deportivo.

Про плани 33-річного Мессі змінити клуб стало відомо на початку тижня. ЗМІ писали, що він подзвонив головному тренеру "Манчестер Сіті" Хосепу Гвардіолі і обговорив з ним своє майбутнє, а "Барселона" відправила футболістові факс з проханням залишитися в клубі до кінця кар'єри.

Повідомлялося, що у відповідь на повідомлення Мессі про бажання розірвати контракт "Барселона" заявила, що зараз для цього немає юридичних підстав.

За даними Mundo Deportivo, Мессі має право розірвати контракт в односторонньому порядку після кожного сезону. За версією клубу, він міг зробити це без виплати неустойки тільки до 10 червня 2020 року і тепер пов'язаний з клубом зобов'язаннями до 30 червня 2021-го. Якщо футболіст піде достроково, клуб буде намагатися стягнути з нього 700 мільйонів євро.

Mundo Deportivo відзначає, що, на думку Мессі, правило 10 червня в цьому році не працює через пандемію: коронавірус зсунув сезон, він офіційно закінчився, коли відбулися останні матчі (19 липня в Ла Лізі, 14 серпня в Лізі чемпіонів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, технічний секретар "Барселони" Рамон Планес висловився про ситуацію навколо капітана команди Ліонеля Мессі, зазначивши, що вони "повинні зробити висновки".

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