"Барселона" може понести серйозну втрату в кінці сезону

Каталонська "Барселона" навесні може втратити тренера Ернесто Вальверде. Іспанський фахівець припинить співпрацю з клубом у
разі провалу в нинішньому сезоні.
"Якщо ми не виграємо Ла Лігу, мені як тренеру доведеться відповідати. Я намагаюся зробити все для досягнення мети, щоб залишитися", - цитує Вальверде AS.
Крім успіхів у внутрішньому чемпіонаті перед тренером "Барселони" стоїть завдання вигравати Лігу чемпіонів. І в разі відсутності трофеїв, незважаючи на прекрасну атмосферу в колективі, з Вальверде, ймовірно, попрощаються.
Ернесто Вальверде та Ліонель Мессі
Іспанський фахівець зазначив, що ще не знає, як складеться його доля.
"У футболі ніколи нічого не знаєш напевно. Я ніколи не замислююся наперед, тому що навіть два місяці – це довгий термін. Якщо ви перемагаєте, всі щасливі, якщо програєте – за вами стежать. Я хочу, щоб усе було добре і всі залишилися задоволені моєю роботою", - підсумував наставник "Барселони".
Нагадаємо, що Вальверде очолив каталонський клуб у 2017 році і за один сезон разом зі своєю командою виграв чемпіонат, кубок і суперкубок Іспанії.
Ернесто Вальверде
FC Barcelona
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