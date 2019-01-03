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"Барселона" може понести серйозну втрату в кінці сезону

2.1тЧитати матеріал російською

Каталонська "Барселона" навесні може втратити тренера Ернесто Вальверде. Іспанський фахівець припинить співпрацю з клубом у

разі провалу в нинішньому сезоні.

"Якщо ми не виграємо Ла Лігу, мені як тренеру доведеться відповідати. Я намагаюся зробити все для досягнення мети, щоб залишитися", - цитує Вальверде AS.

Крім успіхів у внутрішньому чемпіонаті перед тренером "Барселони" стоїть завдання вигравати Лігу чемпіонів. І в разі відсутності трофеїв, незважаючи на прекрасну атмосферу в колективі, з Вальверде, ймовірно, попрощаються.

Ернесто Вальверде та Ліонель Мессі

Ернесто Вальверде та Ліонель Мессі

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Іспанський фахівець зазначив, що ще не знає, як складеться його доля.

"У футболі ніколи нічого не знаєш напевно. Я ніколи не замислююся наперед, тому що навіть два місяці – це довгий термін. Якщо ви перемагаєте, всі щасливі, якщо програєте – за вами стежать. Я хочу, щоб усе було добре і всі залишилися задоволені моєю роботою", - підсумував наставник "Барселони".

Нагадаємо, що Вальверде очолив каталонський клуб у 2017 році і за один сезон разом зі своєю командою виграв чемпіонат, кубок і суперкубок Іспанії.

Ернесто Вальверде

Ернесто Вальверде

FC Barcelona

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Особа
Ернесто Вальверде
Місце
ІспаніяБарселона
Тег
ФК Барселона
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