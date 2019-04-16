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"Барселона" - "Манчестер Юнайтед": онлайн-трансляція 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

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"Манчестер Юнайтед" вже зробив чудо в цій Лізі чемпіонів, вибивши французький ПСЖ. Але в матчі-відповіді з "Барселоною", який відбудеться 16 квітня на "Камп Ноу", подібне навряд пройде.

Хоча в Англії "Манчестер" і не особливо поступався іменитому супернику (програвши 0:1 тільки через автогол на початку гри), але все ж клас "Барселони" дозволив їй не пропустити та спокійно підійти до поєдинку. До того ж, команда Уле-Гуннара Сульшера ще не повністю оговталася від "епідемії" травм (а основний захисник Люк Шоу пропустить гру через дискваліфікацію), а у "Барселони" всі в строю.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу в Барселоні, який почнеться о 22:00 за київським часом.

Новини
Барселона – Манчестер Юнайтед: прогноз на чвертьфінал Ліги чемпіонів

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. 1/4 ФІНАЛУ (МАТЧ-ВІДПОВІДЬ)

Барселона (Іспанія). "Камп Ноу". 22:00

Головний арбітр: Фелікс Брих (Німеччина)

"Барселона" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 0:0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЬ

Подивитися поєдинок в Іспанії українські вболівальники зможуть у прямому ефірі каналу "Футбол 1". Також пряму трансляцію гри запланували російські телеканали "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2", білоруський "Білорусь 5" і казахстанський "Казспорт".

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Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Уле Гуннар СульшерЕрнесто ВальвердеЛіонель МессіЛуїс СуаресПоль ПогбаДавид де Хеа
Місце
ІспаніяБарселона
Теги
ФК Манчестер ЮнайтедФК БарселонаПСЖ
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