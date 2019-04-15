Барселона – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн чвертьфінал Ліги чемпіонів

Каталонська "Барселона" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів прийме на своєму полі англійський "Манчестер Юнайтед".

Зустріч пройде на легендарному стадіоні "Камп Ноу" у вівторок, 16 квітня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Побачити протистояння двох грандів європейського футболу можна буде в ефірі каналу "Футбол 1". Тут показ зустрічі буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів.

Барселона

Крім того, трансляцію з Барселони проведуть російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2", білоруський "Білорусь 5" і казахстанський "Казспорт".

Нагадаємо, що в першій зустрічі "Барселона" здобула перемогу – 1:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Англії футболіст влаштував любовні ігрища прямо під час матчу.

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