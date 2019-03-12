Барселона – Ліон: де дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Каталонська "Барселона" зіграє на своєму полі з французьким "Ліоном" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Нинішній лідер чемпіонату Іспанії прийме суперника на "Камп Ноу" в середу, 13 березня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.
"Ліон" – "Барселона"
ФК "Барселона"
Українські вболівальники зможуть стежити за протистоянням одного з головних фаворитів турніру і багаторазового чемпіона Франції в прямому ефірі на каналі "Футбол 1". Також трансляцію з Барселони проведуть російський мовник "Матч! Футбол 1" і білоруський "Білорусь 5. Інтернет".
Відзначимо, що перша зустріч у Ліоні несподівано завершилася всуху – 0:0.
Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер каталонської "Барселони" Ліонель Мессі має намір продовжити контракт із клубом. Чинна угода між сторонами діє до літа 2021 року.
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