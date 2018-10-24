МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Барселона" - "Інтер": відео голів

2.6тЧитати матеріал російською

У третьому матчі групового раунду Ліги чемпіонів "Барселона" перемогла "Інтер". Поєдинок проходив в Іспанії на стадіоні "Камп Ноу".

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Барселона - Інтер.

Каталонці вийшли вперед на 32-й хвилині. Рафінья довгим пасом знайшов на фланзі Суареса, той повернувся на набігаючого бразильця, який з кількох метрів розстріляв ворота суперника.

Новини
Неймар висунув вимогу "Барселоні"

"Барселона" (Іспанія) - "Інтер" (Італія) 2: 0 (1: 0, 1: 0)

"Барселона" - тер Стеген, Піке, Альба, Серджі Роберто, Лангле, Артур (Відаль, 78), Бускетс, Рафінья (Нелсон Семеду, 72), Ракітіч, Коутіньо (Мунір, 88), Суарес.

"Інтер" - Ханданович, Міранда, Шкріньяр, Д`Амброзіо, Асамоа, Весіно, Брозовіч, Валеро (Мартінес, 63), Кандрева (Політано, 46), Перішич (Кейта Бальде, 77), Ікарді.

Попередження: Суарес (62), Брозовіч (73), Шкріньяр (74), Мартінес (85).

2:0 – 83 Альба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан "Барселони" Ліональ Мессі пропустив матч проти "Інтера" через травму.

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Місце
ІспаніяБарселона
Об'єкти
ФК БарселонаФК Інтер
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги