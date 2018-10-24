"Барселона" - "Інтер": відео голів

У третьому матчі групового раунду Ліги чемпіонів "Барселона" перемогла "Інтер". Поєдинок проходив в Іспанії на стадіоні "Камп Ноу".

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Барселона - Інтер.

Каталонці вийшли вперед на 32-й хвилині. Рафінья довгим пасом знайшов на фланзі Суареса, той повернувся на набігаючого бразильця, який з кількох метрів розстріляв ворота суперника.

"Барселона" (Іспанія) - "Інтер" (Італія) 2: 0 (1: 0, 1: 0)

"Барселона" - тер Стеген, Піке, Альба, Серджі Роберто, Лангле, Артур (Відаль, 78), Бускетс, Рафінья (Нелсон Семеду, 72), Ракітіч, Коутіньо (Мунір, 88), Суарес.

"Інтер" - Ханданович, Міранда, Шкріньяр, Д`Амброзіо, Асамоа, Весіно, Брозовіч, Валеро (Мартінес, 63), Кандрева (Політано, 46), Перішич (Кейта Бальде, 77), Ікарді.

Попередження: Суарес (62), Брозовіч (73), Шкріньяр (74), Мартінес (85).

2:0 – 83 Альба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан "Барселони" Ліональ Мессі пропустив матч проти "Інтера" через травму.