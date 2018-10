Не залишають шансів супернику! Барселона — Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Каталонська "Барселона" зустрілася з міланським "Інтером" в 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч підопічних Ернесто Вальверде і Лучано Спаллетті пройшла на легендарному стадіоні "Камп Ноу" в середу, 24 жовтня. OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Барселона - Інтер (початок гри - о 22:00 за київським часом).

Головна новина напередодні поєдинку - травма лідера іспанців Ліонеля Мессі, який пропустить щонайменше три тижні. Крім того, не зіграє із італійцями основний захисник Самуель Умтіті.

У свою чергу італійці також позбулися декількох ключових футболістів. Мова про півзахисників Раджі Наінгголане, Івана Перишича і Марцело Брозовича.

Ліга чемпіонів. 3-й тур

Група В

Барселона, стадіон "Камп Ноу"

Головний арбітр: Овідіу Хацеган (Румунія)

"Барселона" (Іспанія) - "Інтер" (Італія) - 1:0

Гол: Рафінья (32), Жорді Альба (82)

"Барселона" (4-3-3): тер Штеген - Серхі Роберто, Піке, Лангле, Жорді Альба - Ракітіч, Бускетс, Артур - Рафінья, Суарес, Коутіньо

Запасні: Сіллессен (гк), Семеду, Дембеле, Малком, Ель-Хаддаі, Відаль, Чумі

"Інтер" (4-2-3-1): Ханданович - Д'Амброзіо, Шкріньяр, Міранда, Асамоа - Весіно, Брозовіч - Кандрева, Борха Валеро, Перішич - Ікарді

Запасні: Паделлі (гк), Врсалько, де Врей, Мартінес, Кейта Бальде, Раноккія, Політано

Перемігши "Інтер", "Барселона" стала одноосібним лідером своєї групи

Статистика усього матчу

90+3. ВСЕ, МАТЧ ЗАВЕРШЕНО. Нічого не зуміли зробити команди в доп. час, закінчивши матч перемогою "Барси" - 2:0

90. Три хвилини додав арбітр до основного часу

89. Ух, швидка атака "Інтера" в більшості, але Мартінес "запоров" її - поскупився хавбек міланців і пробив досить бездарно

88. Заміна у "Барселони" - Коутиньо поступився місцем на полі Ель-Хаддан

87. Відео голу Жорді Альби

87. Суарес бив по воротах вкотре, і знову Ханданович на місці

85. Мартінес у "Інтера" отримує "гірчичник" за фол на Бускетсі

83. ГООООООЛ! Робить рахунок 2:0 "Барселона"! Жорді Альба забиває після того, як увірвався до штрафного по лівому краю, відкриваючись під час комбінації "Барси" в центрі поля. Розкатали іспанці суперника на його половині, безпорадно виглядає опорна зона міланістів

82. Ракітіч зважився на удар, але не влучає у ворота хорват

79. Не виходить сьогодні у Ікарді забити, що не викручуйся

78. У "Барселони" також заміна - Артура замінив в півзахисті Відаль

77. У "Інтера" остання заміна - Перішич залишає поле, Кейта Бальде виходить

75. Суарес невдало виконав штрафний з дуже хорошої позиції - метрів з 20-ти прямо по центру воріт. Постріл прийшовся в стінку

73. Жовту картку отримує Брозовіч у "Інтера"

72. Заміна у "Барселони" - пішов з поля автор поки єдиного гола Рафінья, замість нього грає Семеду

72. Перекладина! Суарес головою пробивав головою, увірвавшись з лівого краю штрафного, Ханданович відбив, і після невеликої метушні Коутиньо зарядив у поперечину!

68. Погасила таки "Барса" завзяття "Інтера" і знову взяла гру під свій контроль. Майже немає передумов у міланців, щоб відігратися

63. У "Інтера" друга заміна - Борха Валеро змінює Мартінес

62. Перша жовта картка в матчі - на рахунку Суареса за фол в атаці

58. Суарес буквально "на велосипеді" увірвався в штрафну з лівого флангу і пробивав зряче в дальній кут, але Ханданович виручив

55. Гарний вигляд "Капм Ноу" на сьогоднішньому матчі

52. І знову Політано - на цей раз пробиває він після знижки Мауро Ікарді, але вище поперечини

50. А ось і Політано - чи то навішував, чи то пробивав вийшов на заміну хавбек, і м'яч від газону летів прямо під штангу. Але тер Штеген в стрибку дістав м'яч і перевів його на кутовий

49. Чіпко грає "Інтер" з початком другого тайму, при цьому майже не віддаючи м'яч "Барселоні"

46. ​​ДРУГИЙ ТАЙМ РОЗПОЧАВСЯ

Повертаються команди на поле, і заміну готує "Інтер": замість Кандрева на правий фланг півзахисту вийде Політано

А ось як складається ситуація в паралельних матчах туру ЛЧ після першого тайму

Статистика першого тайму

45+1. На цьому рефері дає свисток на перерву. 1:0 після першого тайму

45+2. Пробиває зі штрафного Коутиньо, і потрапляє в стінку. А рикошет обдурив Хандановича, і якби м'яч йшов у кут, був би гол

45+1. Атака "Барси" по центру, і фолить Шкріньяр буквально на лінії штрафного. Могло здатися, що пенальті, але арбітр розібрався - штрафний удар з 17-ти метрів

45. Одну хвилину додав рефері до першого тайму

42. "Барселона" чимало атакує правим флангом, і майже кожен другий простріл звідти стає небезпечним для "Інтера". Але в цей раз міланці відбилися, в пожежному порядку винісши м'яч зі штрафної

37. Відео голу Рафіньї

37. Ух, Весіно сильно пробивав з ходу метрів з 18-ти - трохи вище воріт

36. "Інтер" не знітився і продовжує шукати шляхи до воріт "Барселони", але поки іспанці нічим не поступаються на поле

32. ГОООООЛ! Рафінья таки домагається свого - забиває бразилець! 1:0! Після закидання з правого флангу Рафінья пробив у дотик, легко забігши за спину Шкріньяру і вдаривши буквально з трьох метрів

28. Чи виграє "Барселона" сьогодні без нього?

27. Ух, одна з фірмових комбінацій "Барси" - три гравці в один дотик і удар метрів з 11-ти лівіше від воріт! Але удар Рафіньї вийшов слабким, і Хандановичу не принесло це труднощів

25. Ікарді увірвався в штрафну "Барси", але був зупинений Лангле і партнерами. На пенальті натякали "інтерісті", мовляв, порушував правила при цьому Лангле, але нічого не було

23. Суарес на пару з Хандановичеи створили яскравий момент - форвард відмінно пробив, а голкіпер зробив видовищний стрибок. Ось тільки офф-сайд у нападника "Барселони"

21. Тепер Рафінья загрожує воротам "Інтера" ударом з півкола, але занадто слабо - Ханданович легко виловлює м'яч в кутку воріт

18. Ханданович! Рятує кіпер "Інтера" італійців після удару головою Лангле метрів з двох!

14. А тим часом в групі "Барселони" та "Інтера" закінчили свій матч туру конкуренти - "Тоттенхем" і ПСВ. Команди в Лондоні розділили очки - 2: 2, і тепер мають лише по одному очку в активі, розділяючи 3-4 місця

13. Коутіньо пробив метрів з 18-ти трохи лівіше воріт, але м'яч пішов набагато вище "дев'ятки"

11. "Барселона" відмінно пресингує суперника, через що "Інтер" чимало помиляється в центрі поля і не може вибратися на половину поля іспанців

8. Ікарді б'є з гострого кута, але Піке без проблем блокує удар

6. Акуратно починають команди, не поспішаючи лізти на рожен до суперника

3. Перішич побачив, що тер Штеген вийшов з воріт і вирішив з льоту пробити в дальній кут. Вийшло повз і вельми безглуздо

1. Ух, зовсім не дарують "Інтер" букмеккери

МАТЧ РОЗПОЧАВСЯ. З центру поля розвела "Барселона"

5 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Вийшли команди на поле і гордо прослуховують гімн Ліги чемпіонів!

10 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Команди вже майже готові вийти на поле, а нам тут твіттер "Барселони" нагадує про ювіляра - у лівого захисника "Барси" Жорді Альби 50-й матч в ЛЧ в синьо-гранатових футболці

20 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Поки команди пішли в роздягальні після розминки і готуються до гри, є час поміркувати - чи є воротар "Барселони" Марк-Андре тер Штеген кращим воротарем Ліги чемпіонів і всього світу?

40 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. У роздягальнях команд вже все готове до гри

1 ГОДИНА ДО МАТЧУ. "Барселона" готується обіграти "Інтер" і закріпитися в лідерах групи

1,2 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. Розстановка "Барселони" та "Інтера" на сьогоднішню битву

1,5 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. Сайт УЄФА оприлюднив стартові склади на сьогоднішній матч

2 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. Усім доброго вечора! Ми починаємо нашу онлайн-трансляцію одного з центральних матчів 3 туру Ліги чемпіонів - в гості до "Барселони" приїхав "Інтер"! Гряде супер-битва або ж "Барселона" дасть урок давно не грав в ЛЧ "Інтеру"?

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі терміни відновлення Ліонеля Мессі через перелом руки.