"Барселона" — "Інтер": огляд матчу

Каталонська "Барселона" здобула впевнену перемогу над "Інтером" на "Камп Ноу" в третьому матчі групового раунду Ліги чемпіонів. Без травмованого Ліонеля Мессі "синьо-гранатові" забили по голу в кожному таймі.

Каталонці контролювали хід поєдинку і вийшли вперед ближче до кінця першого тайму. Алькантара відпасував на фланг на Суареса, той повернув на хід набігаючому бразильцеві, якому залишалося лише із декількох метрів розстріляти ворота суперника.

У другому таймі "Барселона" подвоїла свою перевагу. Ракітіч вчасно помітив забігаючого до штрафного майданчика Альбу, який, отримавши розкішний пас від партнера по команді, відзначився забитим м'ячем.

До вашої уваги — найцікавіші моменти протистояння на стадіоні "Камп Ноу".

"Барселона" — "Інтер" 2:0

Голи: 1:0 — 32 Рафінья, 2:0 — 83 Альба.

"Барселона" — тер Стеген, Піке, Альба, Серджіо Роберто, Лангле, Артур (Відаль, 78), Бускетс, Рафінья (Нелсон Семеду, 72), Ракітіч, Коутіньо (Мунір, 88), Суарес.

"Інтер" — Ханданович, Міранда, Шкріньяр, Д`Амброзіо, Асамоа, Весіно, Брозовіч, Валеро (Мартінес, 63), Кандрева (Політано, 46), Перішич (Кейта Бальде, 77), Мауро Ікарді.

Попередження: Суарес (62), Брозовіч (73), Шкріньяр (74), Мартінес (85).

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