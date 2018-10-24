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Барселона - Інтер: де дивитися матч Ліги чемпіонів

20.9тЧитати матеріал російською

Каталонська "Барселона" в матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів прийме на своєму полі міланський "Інтер". Зустріч топ-клубів першостей Іспанії та Італії пройде в середу, 24 жовтня на полі стадіону "Камп Ноу". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Барселона - Інтер. Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.

Побачити гру можна буде в прямому ефірі на телеканалі "Футбол 1" у межах передачі "Ліга чемпіонів. Online", яку буде супроводжувати традиційна аналітична студія. Крім того, провести трансляцію з Барселони запланували російський мовник "Матч! Футбол 1" і білоруський "Білорусь 5. Інтернет".

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Відзначимо, що обидві команди зазнали досить серйозних кадрових втрат перед очною зустріччю. Так, "Барса" на три тижні залишилась без Ліонеля Мессі, який зламав руку в грі Примери з "Севільєю".

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі подробиці травми лідера "Барселони" Ліонеля Мессі.

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Місце
ІспаніяБарселона
Об'єкти
ФК БарселонаФК Інтер
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