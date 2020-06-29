"Барселона" готується відправити у відставку головного тренера – ЗМІ

Олександр Чеканов Футбол 22:13, 29.06.2020

Головного тренера каталонської "Барселони" Кіке Сетьєна буде відправлено у відставку після закінчення нинішнього сезону.

Такі дані має авторитетний футбольний портал Goal.com. 61-річний фахівець лише в січні нинішнього року підписав контракт з "Барселоною" на 2,5 роки, змінивши на цій посаді Ернесто Вальверде, однак не зміг завоювати довіри керівництва.

Сетьєн практично повністю втратив контроль над командою, так як футболісти вступили у конфронтацію з наставником через його тактичні рішення. Головними критиками тренера є ветерани та лідери "Барси" Ліонель Мессі та Жерар Піке.

Крім того, результати команди в нинішньому сезоні не влаштовують ані уболівальників, ані керівництво. Каталонці йдуть на другому місці в чемпіонаті, поступаючись двома очками "Реалу", а в Лізі чемпіонів ледь зуміли вистояти в Неаполі у першому матчі 1/8 фіналу з "Наполі" (1:1).

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили подробиці конфлікту між гравцями "Барселони" і тренерським штабом Кіке Сетьєна.

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