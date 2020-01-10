"Барселона" драматично вилетіла з Суперкубка Іспанії

У півфіналі Суперкубка Іспанії, який проходив у Саудівській Аравії, "Атлетіко" взяв верх над "Барселоною", здобувши вольову перемогу з рахунком 3:2.

У першому таймі команди голів не забивали, а вже на перших секундах другої половини мадридці відкрили рахунок в матчі зусиллями Коке, який вийшов на заміну в перерві. Каталонцям досить швидко вдалося відігратися, а потім і вийти вперед після голів Мессі та Грізманна.

Переможний гол "Атлетіко"

У кінцівці зустрічі "Барселона" почала втомлюватися, чим і скористався більш свіжий "Атлетіко". Спочатку Мората реалізував пенальті за порушення проти Вітоло з боку голкіпера "синьо-гранатових", після чого Корреа переграв воротаря після виходу один на один і встановив остаточний рахунок в матчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в іншому півфінальному матчі Суперкубка Іспанії, в якому "Реал" переміг "Валенсію" з рахунком 3:1, був забитий фантастичний гол прямим ударом з кутового.

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