"Барселона" – "Динамо": опубліковано огляд матчу Ліги чемпіонів. Відео

Київське "Динамо" поступилося в 3-му турі Ліги чемпіонів каталонській "Барселоні". Поєдинок на "Камп Ноу" завершився з рахунком 2:1.

Підопічні Мірчі Луческу вже на 4-й хвилині пропустили гол з пенальті. Надалі "блаугранас" атакували великими силами, а кияни побудували свою гру на контратаках. Кілька разів українці мали прекрасні шанси на взяття воріт, але бездоганно грав тер Стеген.

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"Барселона" Іспанія – "Динамо" Київ Україна 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 5, пенальті Мессі, 2:0 – 65 Піке, 2:1 – 75 Циганков.

Барселона – тер Стеген, Альба, Піке, Дест, Пьянич (Серджіо Роберто, 60), де Йонг, Педрі (Ален, 83), Бускетс (Лангле, 74), Фаті (Трінкал, 74), Грізманн (Дембеле, 60), Мессі.

Динамо Київ – Нещерет, Забарний, Шабанов, Кендзьора, Попов, Шепелев, Андрієвський, Циганков, Буяльський (Ледньов, 86), Родрігеш (де Пена, 71), Супряга (Вербич, 71).

Попередження: Буяльський (70).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Шахтар" розгромно програв менхенгладбахськiй "Боруссії", (0:6) встановивши два клубних антирекорди.