"Барселона" – "Динамо": онлайн відео голів

Максим Іншаков Футбол 22:18, 4.11.2020 Оновлено: 22:22, 4.11.2020

Київське "Динамо" в ці хвилини проводить свій матч 3-го туру Ліги чемпіонів проти "Барселони".

Поєдинок проходить в столиці Каталонії на легендарному стадіоні "Камп Ноу". Вже на 4-й хвилині Попов невдало зіграв у своєму штрафному, впустивши Мессі і сам аргентинець чітко реалізував покарання.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на онлайн відео голів.

"Барселона" Іспанія – "Динамо" Україна 1:0 (перший тайм)

Гол: 1:0 – 5, пенальті Мессі.

Барселона – тер стегон, Альба, Піке, десть, Пьянич, де Йонг, Педрі, Бускетс, Фаті, Грізманн, Мессі.

Динамо – Нещерет, Забарний, Шабанов, Кендзьора, Попов, Шепелев, Андрієвський, Циганков, Буяльський, Родрігеш, Супряга.

Відзначимо, що спочатку поєдинок був під загрозою зриву, так як 29 жовтня влада постановили закрити кордони Каталонії через збільшення числа тих, що заразилися COVID-19, організатори відмовилися переносити гру.

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