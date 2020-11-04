"Барселона" – "Динамо": дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" у середу, 4 листопада, має провести матч третього групового турніру Ліги чемпіонів з каталонською "Барселоною".

Зустріч заплановано на 22:00 за київським часом на стадіоні "Камп Ноу". При цьому в складі гостей відразу дев'ять осіб заразилися COVID-19, а до столиці Каталонії прибули лише 19 гравців.

Напередодні гри "біло-сині" пройшли повторне тестування, за результатами якого стало відомо, що гра відбудеться у строк.

OBOZREVATEL планує провести онлайн-трансляцію матчу Барселона – Динамо.

ДЕ ДИВИТИСЯ БАРСЕЛОНА – ДИНАМО

Побачити поєдинок можна буде у прямому ефірі на телеканалі "Футбол 2", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія.

Крім того, трансляцію з Барселони запланували у своїй ефірній сітці російський мовник "Матч! Футбол 1" і білоруський "Білорусь 5. Інтернет".

ПРОГНОЗ НА БАРСЕЛОНА – ДИНАМО

Явним фаворитом протистояння вважаються господарі поля, ставки на перемогу яких приймаються з коефіцієнтом 1,07.

Нічия оцінюється котируванням 11,00. А показники на успіх "Динамо" досягають рівня 36,00.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати поєдинок буде бригада арбітрів з Англії, яку очолить Майкл Олівер.

Допомагати йому будуть лайнсмени Стюарт Берт і Саймон Беннетт. Роль четвертого рефері виконає Девід Кут.

Крім того, на грі буде задіяна система відеодопомоги арбітрам, за роботою якої буде стежити Кріс Кеванах.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Рональд Куман, головний тренер "Барселони":

– Знаємо, що у "Динамо" проблеми через коронавірус. І це дуже непросто. Сьогодні вони здали тест і ми повинні дочекатися результатів. Я не знаю правил УЄФА, але сподіваюся, що гра відбудеться. Багато гравців "Динамо" заразилися, і це впливає на якість їх команди. Хоча у "Шахтаря" теж було багато втрат, але вони обіграли "Реал". Це потрібно поважати. Наша мета така ж, як і завжди – це перемога. У нас 6 очок і ми хочемо продовжувати у тому ж дусі.

Мірча Луческу, головний тренер "Динамо":

– У футболі неможливо отримати результат відразу, чудес не буває. В "Динамо" є група талановитих гравців, але не дуже досвідчених. Вони не так вже й багато виступали за збірні або в єврокубках. Для багатьох все це в новинку, адже серед наших суперників такі гранди, як "Барселона" і "Ювентус". Тому моя головна мета – створити команду, налагодити гру і вже після цього добиватися результатів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Барселона": Нето – Дест, Піке, Лангле, Альба – де Йонг, Пьяніч – Педрі, Мессі, Фаті – Грізманн

"Динамо": Нещерет – Кендзьора, Забарний, Попов, Сирота – Шепелєв, Андрієвський – Циганков, Буяльський, де Пена – Супряга

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

"Барселона" лідирує в групі G, маючи в активі 100% набраних очок. А "Динамо" ділить 3-4 місце з "Ференцварошем".

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ

Команди зустрічалия одна з одною 10 разів. У цих матчах "Динамо" здобуло три перемоги проти шести у "Барселони", різниця м'ячів 18:15 на користь каталонців.

Зрозуміло, найбільше запам'яталися два розгроми, які кияни вчинили супернику в сезоні 1997/1998 – 3:0 у Києві і 4:0 в Барселоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Динамо" Мірча Луческу назвав головну мету команди на груповий етап Ліги чемпіонів.