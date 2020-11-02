"Барселона" – "Динамо": букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів

Каталонська "Барселона" вважається явним фаворитом поєдинку Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".

Команди проведуть матч третього туру на стадіоні "Камп Ноу" у середу, 4 листопада. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Барселона – Динамо. Початок – о 22:00 за київським часом.

Аналітики практично не мають сумнівів у перемозі господарів поля. Ставки на відповідну подію приймаються з коефіцієнтом 1,12. Нічия оцінюється котируванням 8,50. А показники на успіх динамівців досягають рівня 23,00.

Відзначимо, що кияни втратили відразу десятьох гравців на гру у столиці Каталонії. Дев'ять футболістів заразилися COVID-19, а капітан команди Сергій Сидорчук не допоможе партнерам через дискваліфікацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" обіграло "Дніпро-1" у 8-му турі Прем'єр-ліги України.