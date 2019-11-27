Розгром Мессі! Барселона – Боруссія: дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

В одній із найскладніших і видовищних груп Ліги чемпіонів настала кульмінація – "Барселона" і "Боруссія" на полі "Камп Ноу" 27 листопада розіграли одну з путівок у плейоф.

Якщо в більшості квартетів лідери вже достроково оформили собі вихід у наступну стадію, то в цій компанії "Барса" і "Боруссія" разом з "Інтером" не відпускають одне одного до останнього. Однак каталонці все ж виглядали фаворитами та перебували в більш вигідному становищі. Втім, матч цих команд не вдався таким, як у Німеччині, коли суперники завершили бойовими 0:0, а Ройс не забив пенальті й господарі фактично пробачили іменитих гостей.

Ліонель Мессі в першому матчі групи з "Боруссією" вийшов на поле тільки на заміну

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Барселона - Боруссія, який розпочався 27 листопада о 22:00.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. ГРУПА F

Барселона, Іспанія). "Камп Ноу". 22:00

Головний арбітр: Клеман Тюрпен (Франція)

"Барселона" (Іспанія) – "Боруссія" (Німеччина) – 3:1

Голи: Суарес (29), Мессі (34), Грізманн (67) - Санчо (77)

"Барселона" (4-3-3): тер Штеген – Роберто, Умтіті, Ленгле, Фірпо – Ракітіч, Бускетс, Де Йонг – Мессі, Суарес, Дембеле

"Боруссія" (4-3-2-1): Бюркі – Піщек, Аканджі, Гуммельс, Шульц – Вітсель, Вайгль – Хакімі, Брандт, Геррейро – Ройс

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Після цієї перемоги над "Боруссією" "Барселона" вже закріплює за собою перше місце і вихід із групи. А ось німці ще заочно поборються з "Інтером" за другу сходинку. В останньому турі "Боруссія" зіграє з чеською "Славією", а італійці візьмуть "Барсу"

Статистика усього матчу

90+3. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО! Більш ніж переконлива перемога "Барселони" – 3:1 над досить проблемною "Боруссією"

90+1. І остання заміна від каталонців – замість Суареса виходить Ваге

90. Три хвилини додав рефері до другого тайму

87. Охохо, перекладина рятує "Барселону"! А точніше –​​​​​​​ тер Штеген після щільного удару Геррейро з середньої дистанції в результаті відмінної швидкої триходівки німців!

85. Роблять заміну і німці - замість Вайґля на поле вийшов Гетце. Форвард змінює опорника, в надії на порятунок матчу

81. Відаль невдало виконав штрафний удар

78. Друга заміна у "Барселони" - Ракитича в центрі поля замінив Артуро Відаль!

77. ГОООЛ! Посипалися м'ячі - тепер і "Боруссія" забила, Санчо відзначився! Брандт віддав вздовж лінії штрафного на Санчо, Джейдон добре крутнув суперника на місці і з 16-ти метрів чітко пробив у верхній кут! 3:1

75. Перекладина! І знову Мессі! З правого флангу Лео вирішив пробити у дальню дев'ятку, але м'яч зрадницьки ковзнув по поперечині!

67. І ТРЕЕЕЕТІЙ ГООООЛ! Тепер Грізманн відрізняється після фірмової комбінації від "Барси" - Мессі з центру перед штрафною віддає розрізану наліво, а там вже Грізман з меж штрафного чітко б'є в дальній! Розгром!

61. Брандт після проникаючої передачі буквально з кута воротарського в дотик пробивав у ворота, але тер Штеген виручив

59. До вашої уваги відеоогляд першого тайму матчу в Барселоні з двома голами каталонців від Суареса і Мессі

56. Команди трохи знизили темп і влаштувалися в центрі поля, вичікуючи помилку суперника. "Боруссія" вирішила зібратися і не позіхати в обороні, але про атаку поки не йдеться і не йде

50. Ось так ось! Знову Мессі в центрі уваги, але тепер він заробляє жовту картку! Відмінний слалом Лео по центру і падіння в контакті з вийшли голкіпером, і рефері показує Мессі "гірчичник" на симуляцію

ДРУГИЙ ТАЙМ РОЗПОЧАВСЯ! У "Боруссії" заміна - замість Шульца на фланг виходить Санчо! У "Барси" без замін в перервиве, беручи до уваги вихід Грізманн ще в середині тайму

Повертаються команди на поле!

Ось такий от черговий новий рекорд від Мессі - 34 жертви

⭐ A NEW RECORD for Leo #Messi ⭐

⚽ against 3️⃣4️⃣ different teams!

🔥The MOST EVER in the UEFA @ChampionsLeague!🔥 pic.twitter.com/PeC7oMV3bD — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 27, 2019

Статистика першого тайму. У німців тільки 1 удар в створ

45+2. ПЕРШИЙ ТАЙМ добіг кінця. "Боруссія" половину тайму провела гідно, а потім почала здуватися на очах і запросто пропустила два голи за 5 хвилин. А у Мессі гол+пас

45. Дві хвилини додав арбітр до першого тайму

45. Ух, дісталося арбітру у нас! Мессі давав пас по центру, але потрапив в обличчя рефері. Легкий нокдаун у рефа, але все нормально - їдемо далі

42. Після відскоку м'яча від суперника Мессі злегка несподівано для себе отримав можливість вийти з воротарем тет-а-тет з зоні правого інсайда, але втратив м'яч під час дриблінгу

39. Перший тайм ще не завершився, а Мессі вже встиг зробити гол+пас! Та й в цілому у Мессі за 700 матчів за "Барсу" божевільна статистика

🐐 Lionel Messi for Barcelona...



- Games: 700



- Goals: 613



- Assists: 249



- Minutes per goal involvement: 65'



- Hat-tricks: 40 (One every 17.5 games)#FCBBVB pic.twitter.com/lGm85ZfTBi — Jay Issaq (@IssaqNews) November 27, 2019

38. Суарес пробив здалеку - вище

34. ГООООООЛ, не довго довелося чекати другого! Мессі! "Барса" 3 в 3 вибігла в атаку і чітко розіграла найпростішу комбінацію, в результаті якої Ліонель прицільно пробив у дальній кут з кута воротарського. 2:0

31. Охохо, Мессі мало не подвоїв рахунок тільки що! З лінії штрафного пробивав з лівого на силу, але вдарив по позиції воротаря - Бюркі відбив перед собою

29. ГООООООЛ! Відкриває рахунок "Барса" - Суарес забиває! Мессі видав відмінний пас по центру, і Суарес, на межі офф-сайда прийнявши м'яч, спокійно обіграв кіпера ударом метрів з 10-ти. 1:0

26. А ось і перша заміна у "Барси", вже зараз - отримав пошкодження Дембеле змінює Грізманн

23. Відмінний випад "Боруссії" з забігом Хакимі по правому флангу (уникнув офф-сайда після відмінного пасу) і пасом на Шульца, але останній не зумів добре пробити метрів з 14-ти

19. Чимало фолят команди, не гребують застосовувати зброю фолу на всіх ділянках, особливо німці на атакуючій трійці Мессі-Суарес-Дембеле

14. Поки команди здебільшого б'ються рогами в центрі поля без небезпечних моментів, нагадуємо про головне ювілеї вечора - Мессі проводить 700-й матч за "Барсу"

10. Відмінна позиція Мессі для удару штрафного - метрів 18 майже по центру воріт. Ліонель прицілюється, але б'є.. в свого партнера, який в останній момент відскочив від стінки!

6. Прострілював Ракітіч, дуже гостро, але замкнути простріл не виходить

1. Ось це початок! Німці відразу пішли в атаку, і Хакимі з правого флангу прорвався до воріт, видавши передачу на лінію воротарського! Звідти Брандт пробивав вже напевно у ворота, але захисник господарів врятував!

МАТЧ РОЗПОЧАВСЯ! "Барса" розвела з центру поля!

3 ХВИЛИНИ ДО МАТЧУ! З'являються команди на поле стадіону в Барселоні! Звучить легендарний гімн Ліги чемпіонів!

10 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Команди вже збираються в підтрибунному приміщенні, щоб незабаром вийти на поле!

30 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Все готово на "Камп Ноу" для проведення сьогоднішнього поєдинку! Повні трибуни на легендарному стадіоні в цей вечір!

50 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Вашій увазі стартові склади на сьогоднішню гру!

#LDC | #FCBBVB



Les compositions du premier choc de la soirée entre le Barça et le BVB !



Votre prono ? 🧐 pic.twitter.com/uFiAF4Sf5p — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 27, 2019

1 ЧАС ДО МАТЧУ. Краса "Камп Ноу" при каталонському заході!

🏟️ Describe the Camp Nou in one word! 😍#UCL pic.twitter.com/0MiWFngTok — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2019

ДЕ ДИВИТИСЯ

Бій двох лідерів групи F українські вболівальники зможуть побачити в ефірі ТК "Футбол 1", а також за доступними трансляціями в інтернеті від російського мовника "Матч ТВ" і казахстанського "Qazsport/Казспорт".

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