Розгром Мессі! Барселона – Боруссія: дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

В одній із найскладніших і видовищних груп Ліги чемпіонів настала кульмінація – "Барселона" і "Боруссія" на полі "Камп Ноу" 27 листопада розіграли одну з путівок у плейоф.

Якщо в більшості квартетів лідери вже достроково оформили собі вихід у наступну стадію, то в цій компанії "Барса" і "Боруссія" разом з "Інтером" не відпускають одне одного до останнього. Однак каталонці все ж виглядали фаворитами та перебували в більш вигідному становищі. Втім, матч цих команд не вдався таким, як у Німеччині, коли суперники завершили бойовими 0:0, а Ройс не забив пенальті й господарі фактично пробачили іменитих гостей.

матчу Барселона - Боруссія, який розпочався 27 листопада о 22:00.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. ГРУПА F

Барселона, Іспанія). "Камп Ноу". 22:00

Головний арбітр: Клеман Тюрпен (Франція)

"Барселона" (Іспанія) – "Боруссія" (Німеччина) – 3:1

Голи: Суарес (29), Мессі (34), Грізманн (67) - Санчо (77)

"Барселона" (4-3-3): тер Штеген – Роберто, Умтіті, Ленгле, Фірпо – Ракітіч, Бускетс, Де Йонг – Мессі, Суарес, Дембеле

"Боруссія" (4-3-2-1): Бюркі – Піщек, Аканджі, Гуммельс, Шульц – Вітсель, Вайгль – Хакімі, Брандт, Геррейро – Ройс

Після цієї перемоги над "Боруссією" "Барселона" вже закріплює за собою перше місце і вихід із групи. А ось німці ще заочно поборються з "Інтером" за другу сходинку. В останньому турі "Боруссія" зіграє з чеською "Славією", а італійці візьмуть "Барсу"

90+3. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО! Більш ніж переконлива перемога "Барселони" – 3:1 над досить проблемною "Боруссією"

90+1. І остання заміна від каталонців – замість Суареса виходить Ваге

90. Три хвилини додав рефері до другого тайму

87. Охохо, перекладина рятує "Барселону"! А точніше –​​​​​​​ тер Штеген після щільного удару Геррейро з середньої дистанції в результаті відмінної швидкої триходівки німців!

85. Роблять заміну і німці - замість Вайґля на поле вийшов Гетце. Форвард змінює опорника, в надії на порятунок матчу

81. Відаль невдало виконав штрафний удар

78. Друга заміна у "Барселони" - Ракитича в центрі поля замінив Артуро Відаль!

77. ГОООЛ! Посипалися м'ячі - тепер і "Боруссія" забила, Санчо відзначився! Брандт віддав вздовж лінії штрафного на Санчо, Джейдон добре крутнув суперника на місці і з 16-ти метрів чітко пробив у верхній кут! 3:1

75. Перекладина! І знову Мессі! З правого флангу Лео вирішив пробити у дальню дев'ятку, але м'яч зрадницьки ковзнув по поперечині!

67. І ТРЕЕЕЕТІЙ ГООООЛ! Тепер Грізманн відрізняється після фірмової комбінації від "Барси" - Мессі з центру перед штрафною віддає розрізану наліво, а там вже Грізман з меж штрафного чітко б'є в дальній! Розгром!

61. Брандт після проникаючої передачі буквально з кута воротарського в дотик пробивав у ворота, але тер Штеген виручив

59. До вашої уваги відеоогляд першого тайму матчу в Барселоні з двома голами каталонців від Суареса і Мессі

56. Команди трохи знизили темп і влаштувалися в центрі поля, вичікуючи помилку суперника. "Боруссія" вирішила зібратися і не позіхати в обороні, але про атаку поки не йдеться і не йде

50. Ось так ось! Знову Мессі в центрі уваги, але тепер він заробляє жовту картку! Відмінний слалом Лео по центру і падіння в контакті з вийшли голкіпером, і рефері показує Мессі "гірчичник" на симуляцію

ДРУГИЙ ТАЙМ РОЗПОЧАВСЯ! У "Боруссії" заміна - замість Шульца на фланг виходить Санчо! У "Барси" без замін в перервиве, беручи до уваги вихід Грізманн ще в середині тайму

Повертаються команди на поле!

Ось такий от черговий новий рекорд від Мессі - 34 жертви

