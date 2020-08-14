"Баварія" забила 8 голів "Барселоні" та вийшла до півфінал Ліги чемпіонів

Мюнхенська "Баварія" стала черговим півфіналістом Ліги чемпіонів, знищивши каталонську "Барселону".

Підопічні Ханса Дітера-Фліка не залишили жодного шансу супернику в поєдинку на "Ештадіу Да Луш", здобувши перемогу – 8:2.

Гра почалася неймовірно насичено: вже до 7-ї хвилині команди обмінялися голами. Причому двічі відзначилися гравці "Баварії": Томас Мюллер вразив чужі ворота, а ось Давид Алаба забив у свої.

Після цього команди взяли паузу, але в середині тайму німці за 10 хвилин тричі засмутили суперника. Спочатку Іван Перішич скористався пасом Сержа Гнабрі. Потім останній сам відзначився забитим м'ячем, а під кінець півгодини Мюллер оформив дубль.

Після перерви мюнхенська команда продовжила домінувати. "Барселона" Кіке Сетьена просто не знала, що протиставити супернику. Втім, на 57-й хвилині Луїс Суарес зумів відіграти один гол. Однак вже за шість хвилин Йозуа Кіммі в п'ятий раз змусив суперника розігрувати м'яч з центру поля.

Остаточний рахунок у грі встановили Робер Левандовські та Феліпе Коутіньйо, забивши шостий, сьомий і восьмий м'ячі в ворота каталонців.

"Барселона" – "Баварія" Німеччина 2:8

Голи: 0:1 – 4 Мюллер, 1:1 – 7, автогол Алаба, 1:2 – 21 Перішич, 1:3 – 27 Гнабрі, 1:4 – 31 Мюллер, 2:4 – 57 Суарес, 2:5 – 63 Кімміх, 2:6 – 82 Левандовскі, 2:7 – 85 Коутиньо, 2:8 – 89 Коутиньо.

"Барселона" – тер Стеген, Лангле, Альба, Піке, Серджіо Роберто (Грізманн, 46), де Йонг, Бускетс (Фаті, 70), Відаль, Семеду, Суарес, Мессі.

"Баварія" – Нойер, Кімміх, Боатенг (Зюле, 76), Гнабрі (Коутіньйо, 75), Девіс (Люка Ернандес, 84), Алькантара, Перішич (Коман, 67), Горетцка (Толіссо, 84), Левандовскі, Мюллер.

Попередження: Боатенг (42), Девіс (52), Суарес (54), Альба (59), Кіммі (85).

Таким чином, "Баварія" вийшла до півфіналу турніра, де зустрінеться з переможцем пари "Манчестер Сіті" – "Ліон".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Барселона" за 90 хвилин до гри з "Баварією" оголосила про COVID-19 в команді.