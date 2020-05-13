Балотеллі довелося їсти стіну на карантині

Максим Богданов Футбол 21:58, 13.05.2020 Оновлено: 22:31, 13.05.2020

Знаменитий італійський футболіст, який грає за "Брешію", Маріо Балотеллі розповів, що в період карантину через пандемію коронавiрусу ледь не звихнувся.

Маріо Балотеллі

"Пару останніх тижнів я божеволів, бо був абсолютно один. Моя дочка перебуває в Неаполі, син – у Цюріху, моя мама вже в такому віці, що їй потрібен захист, а мої брати проводили карантин зі своїми дітьми, так що я був наданий самому собі. Було складно. У перші три дні я в основному їв картон і намагався відкушувати шматки від стіни, тому що я взагалі не вмію готувати. На щастя, потім я зміг замовляти їжу", – розповів Балотеллі в інтерв'ю Football Italia

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні асамблея Серії А ухвалила рішення відновити сезон чемпіонату Італії і визначила дату старту.

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