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Багатомільйонна пропозиція: італійський клуб націлився на лідера збірної України

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Лідер збірної України Руслан Малиновський може продовжити кар'єру в італійській "Сампдорії".

Генуезький клуб вже почав переговори з бельгійським "Генком", кольори якого захищає півзахисник, повідомляється на офіційному сайті відомого італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо.

За даними джерела, "Сампдорія" запропонувала за Малиновського 12 мільйонів євро, а також п'ять мільйонів у вигляді бонусів. Чинний контракт українця з "Генком" розрахований до червня 2022 року.

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Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

ФК "Генк"

У минулому сезоні півзахисник провів 51 поєдинок у футболці "Генка", забивши 16 голів і зробивши стільки ж результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Руслан Малиновський зробив різку заяву про керівництво "Генка" і відмовився виступати за команду через зрив трансферу в "Аталанту".

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Тема
Трансфери
Особа
Руслан Малиновський
Теги
ФК ГенкФК Сампдоріязбірна України з футболу
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