"Багато розчарувалися": Левченко сказав, чому Зеленський нічого не змінив в Україні

Президент Профспілки футболістів Нідерландів і Євген Левченко вважає, що президент України Володимир Зеленський нічого кардинально не змінив у країні через те, що не зміг зібрати навколо себе справжніх професіоналів.

Євген Левченко

"Я бачу, що дуже багато людей розчарувалися в Зеленському. Наразі я не бачу величезного кроку вперед, якого ми всі чекали. Хочеться, щоб багато процесів були прискорені. Або вони блокуються ззовні, або вони просто не відбуваються через те, що немає розуму і грошей. Багато чого у нас досі зав'язано на панібратствi, на кумівстві, на тих людях, які абсолютно некомпетентні, але перебувають при владі. На жаль, цього не змінити. Я цих змін не бачу", – цитує Левченка tribuna.com .

За словами ексгравця збірної України, наразі він не вважає те, що зробив Зеленський, великим кроком вперед.

"Поки це топтання на місці. Сподіваюся, це грунт для серйозних кроків", – додав Левченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Левченко висловив невдоволення через висловлювання відомих українських спортсменів про коронавірус, зокрема згадавши слова Олександра Усика.