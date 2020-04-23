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23 квітня • оновлено в 21:13
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"Багато розчарувалися": Левченко сказав, чому Зеленський нічого не змінив в Україні

4.6т
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Президент Профспілки футболістів Нідерландів і Євген Левченко вважає, що президент України Володимир Зеленський нічого кардинально не змінив у країні через те, що не зміг зібрати навколо себе справжніх професіоналів.

Євген Левченко

Євген Левченко

"Я бачу, що дуже багато людей розчарувалися в Зеленському. Наразі я не бачу величезного кроку вперед, якого ми всі чекали. Хочеться, щоб багато процесів були прискорені. Або вони блокуються ззовні, або вони просто не відбуваються через те, що немає розуму і грошей. Багато чого у нас досі зав'язано на панібратствi, на кумівстві, на тих людях, які абсолютно некомпетентні, але перебувають при владі. На жаль, цього не змінити. Я цих змін не бачу", – цитує Левченка tribuna.com .

За словами ексгравця збірної України, наразі він не вважає те, що зробив Зеленський, великим кроком вперед.

"Поки це топтання на місці. Сподіваюся, це грунт для серйозних кроків", – додав Левченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Левченко висловив невдоволення через висловлювання відомих українських спортсменів про коронавірус, зокрема згадавши слова Олександра Усика.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Євген Левченко Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
я с Левченко согласен, надо украинцам Путина приглашать, другого выхода нет...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украина это курица без головы, ноги еще бегут, а впереди у нее суп... (Яков Кедми)
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Президент Профсоюза футболистов Нидерландов и Евгений Левченко ,это как Зорян и Шкиряк. :)
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