"Багато працюю": головний бомбардир збірної України розповів про травму перед Євро-2020

Нападаючий збірної України та бельгійського "Гента" Роман Яремчук заявив, що відновлення від травми ахіллового сухожилля проходить "дуже добре".

"На даний момент я проходжу курс реабілітації в Сербії. Відновлення йде дуже добре. Думаю, що до кінця місяця почну бігати і поступово долучатися до тренувань. Багато працюю над тим, щоб швидше повернутися на поле та набрати свою оптимальну форму. Хочеться продовжувати забивати голи", – цитує слова Яремчука видання Zbirna.

Роман Яремчук

Він також розповів, що і в збірній, і в клубі постійно цікавляться станом його здоров'я, і пообіцяв "працювати з подвоєною енергією".

"Мене всіляко підтримують в клубі, весь час дзвонять зі збірної України. Питають, як мої справи. Звичайно, така увага приємна та почесна. Я розумію, яка відповідальність на мені лежить і постараюся нікого не підвести. Буду працювати з подвоєною енергією, щоб повернутися ще сильніше", – додав футболіст.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше очікувалося, що на відновлення Яремчука після операції піде від двох до трьох місяців.

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