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17 вересня • оновлено в 10:32
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"Б***ь! С**а!" Під час звільнення Кокоріна та Мамаєва стався страшний інцидент: відеофакт

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Вітчим скандального російського футболіста Олександра Кокоріна наїхав на журналіста, перебуваючи за кермом "Гелендвагена".

Інцидент стався під час звільнення спортсмена з колонії в Білгородській області, де він провів 60 днів після того, як був визнаний винним у розбійних нападах в жовтні минулого року в Москві.

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Кокоріна та його друга Павла Мамаєва приїхали зустрічати 10 журналістів. У якийсь із моментів кореспондент видання Life підійшов надто близько до авто Кокоріна і його нога потрапила під колеса позашляховика.

Представнику ЗМІ довелося викликати швидку, яка припустила у потерпілого наявність перелома пальця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва визнали винними в побитті чиновника Мінпромторгу РФ і водія журналістки "Першого каналу". Форварду "Зеніту" дали півтора роки в'язниці, а його другу – один рік і п'ять місяців.

  • 8 жовтня 2018 го Кокорін і Мамаєв в компанії друзів напали на чиновника в кав'ярні. Кокорін вдарив Дениса Пака стільцем по голові, через що той отримав струс мозку.

  • Футболісти звинувачувалися за статтями КК РФ "побої" і "хуліганство". Їм загрожувало до 7 років позбавлення волі.

  • Крім того, через деякий час з'явилися нові подробиці бійки.

  • 6 лютого, під час оголошення вироку у справі Олександра Кокоріна і його брата Кирила, розридалася мати спортсмена.

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Особи
Олександр Кокорін Павло Мамаєв
Місце
Росія Білгород
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