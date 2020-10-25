"Аякс" з феноменальним результатом встановив історичний рекорд. Відео

Нідерландський футбольний клуб "Аякс" встановив рекорд елітного дивізіону чемпіонату країни, здобувши найбільшу перемогу в історії турніру.

Поєдинок 6-го туру Ередівізі проти "Венло" завершився з рахунком 13:0.

Форвард Лассiна Траоре забив 5 голів (і віддав 3 гольові передачі), нападник Клас-Ян Хунтелар і хавбек Юрген Еккеленкамп зробили по дублю, також відзначилися півзахисники Душан Тадич і Антоні і захисники Дейлі Блінд і Лісандро Мартінес.

Починаючи з 51-ї хвилини "Аякс" грав у більшості.

Попереднє досягнення було встановлено також "Аяксом" – в 1972 році він обіграв "Вітесс" з рахунком 12:1.

"Венло" – "Аякс" 0:13 (0: 4, 0: 9)

Голи: 0:1 – 12 Еккеленкамп, 0:2 – 17 Траоре, 0:3 – 32 Траоре, 0:4 – 44 Тадич, 0:5 – 54 Траоре, 0:6 – 55 Антоні, 0: 7 – 57 Еккеленкамп , 0:8 – 59 Блінд, 0:9 – 65 Траоре, 0:10 – 74, пенальті Хунтелар, 0:11 – 76 Хунтелар, 0:12 – 78 Мартінес, 0:13 – 87 Траоре.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в поєдинку попереднього раунду Ліги КОНКАКАФ між "Мотагуа" (Гондурас) і "Комунікасьонес" (Гватемала) команди пробили 36 післяматчевих пенальті, встановивши рекорд.