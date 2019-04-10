Аякс — Ювентус: де дивитися онлайн чвертьфінал Ліги чемпіонів

Один із головних фаворитів Ліги чемпіонів туринський "Ювентус" зіграє на виїзді з амстердамським "Аяксом" у першому матчі 1/4 фіналу турніру.

Команди зійдуться на полі "Йохан Кройфф Арени" в середу, 10 квітня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Побачити повторення фіналу ЛЧ-96 можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1". Крім того, пряму трансляцію зі столиці Нідерландів проведуть російський мовник "Матч! Футбол 1", білоруський "Білорусь 5. Інтернет" і казахський "Казахстан".

"Реал" - "Аякс" AFC Ajax

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні пройшли перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів. У Ліверпулі місцева команда впевнено розібралася з "Порту" – 2:0. А в Лондоні "Тоттенхем" сенсаційно переграв команду українця Олександра Зінченка "Манчестер Сіті" – 1:0.

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