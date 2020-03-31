"Аякс" перестане допомагати гравцю, який майже три роки провів у комі

Амстердамський "Аякс" прийняв рішення розірвати контракт зі своїм футболістом Абдельхаком Нурі, який майже три роки провів у комі, щоб максимально скоротити витрати.

Як повідомляє видання De Telegraaf, контракт з футболістом розрахований до 1 липня 2020 року. Якби команда офіційно не припинила співпрацю з Нурі, то угода з ним була б автоматично продовжена, а це не влаштовує керівництво "Аякса".

Абдельхакім Нурі Football.ua

Незважаючи на це рішення, гравець буде отримувати регулярні платежі до закінчення контракту. Представники клубу вже почали переговори з адвокатом Нурі та його сім'єю, щоб якось залагодити це питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 22-річний футболіст "Аякса" вийшов з коми через два роки і вісім місяців і зараз перебуває вдома, де продовжує відновлення.

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