Автор найзнаменитішого пенальті у світі впав у кому

Максим Іншаков Футбол 21:22, 7.10.2020 Оновлено: 21:28, 7.10.2020

Президента чеського "Богеміанса" Антоніна Паненку госпіталізовано у важкому стані і відправлено в реанімацію, повідомляє пресслужба клубу.

"Антонін Паненка сьогодні у важкому стані потрапив до реанімації, де його під'єднали до системи життєзабезпечення. Поки ми не коментуватимемо його стан", – йдеться в офіційному Twitter чеського клубу.

Антонін Паненка
Twitter Богеміанса

71-річний Паненка став світовою знаменитістю завдяки своєму одинадцятиметровому удару в післяматчевій серії пенальті фінального матчу чемпіонату Європи 1976 року з командою ФРН.

Футболіст відправив м'яч "парашутом" по центру воріт і приніс своїй команді золоті медалі континентальної першості. Відтоді подібне виконання одинадцятиметрових ударів називають "паненками". У клубній кар'єрі хавбек виступав за "Богеміанс", "Рапід", "Санкт-Пельтен", "Слован", "Хоенау" і "Кляйнвізендорф".

Зазначимо, що найзнаменитішим виконавцем пенальті в стилі Паненки є Артем Мілевський. Ексфутболіст "Динамо" таким способом забив у 1/8 фіналу ЧС-2006 проти Швейцарії.

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