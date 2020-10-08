Автор славнозвісного пенальті в світі потрапив у реанімацію через коронавірус

Автор найзнаменитiшого пенальті в світі Антонін Паненка потрапив у реанімацію через ускладнення, спричинені коронавірусом, йдеться в повідомленні чеського "Богеміанса", президентом якого нині є легендарний ексфутболіст.

Оновлену інформацію щодо Паненки "Богеміанс" опублікував у себе у Twitter, уточнивши, що зірковий чех перебуває в комі.

Паненка в реанімації Twitter "Богеміанса"

71-річний Паненка став світовою знаменитістю завдяки своєму одинадцятиметровому удару в післяматчевій серії пенальті фінального матчу чемпіонату Європи 1976 року з командою ФРН.

Футболіст відправив м'яч "парашутом" по центру воріт і приніс своїй команді золоті медалі континентальної першості. Відтоді схоже виконання одинадцятиметрових ударів називають "паненками".

Зазначимо, що найзнаменитішим виконавцем пенальті в стилі Паненки є Артем Мілевський. Ексфутболіст "Динамо" таким способом забив у 1/8 фіналу ЧС-2006 проти Швейцарії.