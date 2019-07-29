Автор найкурйознішого голу в історії збірної України перейде в "Динамо"

"Динамо" близьке до здійснення трансферу нападника збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса, який може перейти в київський клуб на початку серпня.

Про це повідомив ведучий Youtube-шоу "ТаТоТаке", журналіст Михайло Співаковський. За його словами, бажання про перехід в "Динамо" висловив сам футболіст.

Жерсон Родрігес

Темношкірий форвард Жерсон Родрігес добре знайомий українським уболівальникам після матчу кваліфікації Євро-2020 Люксембург - Україна в березні 2019 року. На 90+3-й хвилині за рахунку 1:1 він став автором голу у власні ворота, принісши українській збірній найкурйознішу перемогу в її історії.

Як повідомив журналіст, 24-річний Жерсон Родрігес може закрити на полі чотири позиції - лівого і правого вінгера, центрального нападника і "десятки". Зараз футболіст виступає за японський клуб "Джубіло Івата". Transfermarkt оцінює гравця в 700 тисяч євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, герой матчу за Суперкубок України-2019 Денис Гармаш розповів правду про переможний гол у ворота "Шахтаря".

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