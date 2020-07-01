Автогол п'ятою й три пенальті: "Барселона" втратила перемогу і відстала в чемпіонській гонці

"Барселона" втратила перемогу над "Атлетіко" і відстала від "Реала" в чемпіонській гонці.

"Барселона" не змогла обіграти "Атлетіко" в домашньому матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги і дала можливість "Реалу" збільшити відрив у чемпіонських перегонах.

Каталонський клуб відкрив рахунок на 11-й хвилині, коли подача з кутового закінчилася курйозним голом нападника мадридців Дієго Кости у власні ворота. Він переправив м'яч у сітку п'ятою. "Атлетіко" швидко відігрався, забивши з пенальті. Відзначимо, що перший одинадцятиметровий все той же Коста не забив, але арбітр наказав повторити спробу, оскільки голкіпер "Барселони" Марк Андре тер Штеген вийшов з лінії воріт в момент удару. Вдруге до м'яча підійшов Сауль і впевнено реалізував вирок судді.

У другому таймі команди обмінялися голами з сумнівних пенальті. Спочатку Нельсон Семеду завалився у штрафному майданчику суперника, незважаючи на відсутність видимого контакту із захисником "Атлетіко", і Мессі "паненкою" вивів "Барселону" вперед. Потім гості отримали право на одинадцятиметровий у схожій ситуації та зі скрипом його реалізували, встановивши остаточний рахунок у матчі – 2:2.

Тепер "Барселона" відстає від "Реала" на одне очко, але "вершкові" мають матч у запасі проти "Хетафе" і можуть збільшити свій відрив до чотирьох очок за п'ять турів до кінця чемпіонату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, каталонський клуб готується відправити у відставку головного тренера Кіке Сетьєна.