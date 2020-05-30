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Австрійський клуб через COVID-19 незвично відсвяткував перемогу в Кубку країни

1.5т
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Австрійський футбольний клуб "Ред Булл Зальцбург" відзначив перемогу в фіналі Кубка країни з урахуванням рекомендацій пов'язаних з пандемією COVID-19.

Після матчу, в якому "Ред Булл" розгромив "Аустрію Лустенау" з рахунком 5: 0, гравці вишикувалися в чотири ряди, дотримуючись соціальної дистанції.

Варто відзначити, що всі заходи безпеки були зведені нанівець, коли після вручення трофей пішов по рядах, і майже кожен гравець вважав за потрібне його поцілувати.

Після офіційної частини гравці відмовилися від будь-яких запобіжних заходів і відзначили перемогу в загальній купі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, восени минулого року англійський футболіст голландського "Алмере" влаштував "найдивовижніше святкування гола в історії".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат Австрії
Місце
Австрія
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