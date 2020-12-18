Аут після переднього сальто й удар через себе: в мережі згадали гол-шедевр із США

12 квітня 2017 року в чемпіонаті USL (другий за силою футбольний дивізіон США) було забито гол після неймовірної акробатичної комбінації двох гравців "Оклагоми-Сіті Енерджі".

На популярній Instagram-сторінці 433 з'явилося відео шедевра, який приніс вищевказаній команді мінімальну перемогу в матчі із "Сакраменто Репаблік" (1:0). На 30-й хвилині Браян Гарріс вкинув аут у штрафний майданчик суперника, зробивши перед цим переднє сальто, захисник спробував вибити м'яч головою, але замість цього скинув його на Міґеля Ґонсалеса, який ударом через себе відправив ігровий снаряд у сітку.

За п'ять годин це відео набрало 2,3 мільйона переглядів і понад тисячу коментарів від захоплених користувачів.

Зазначимо, що в тому сезоні "Оклагома-Сіті" дійшла до півфіналу плей-оф, де поступилася лише в серії пенальті, а "Сакраменто" вилетів на стадії чвертьфіналу, програвши тій самій команді, що й автори шедеврального гола.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в чемпіонаті Ірану було забито неймовірний гол кидком з ауту після переднього сальто.