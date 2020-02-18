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18 лютого • оновлено в 06:09
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Атлетіко - Ліверпуль: дивитися онлайн топматч Ліги чемпіонів

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Ліга чемпіонів повертається, і в перший же день плей-офф дарує матч найсильнішої команди Європи - "Ліверпуль" зіграє проти "Атлетіко", провівши перший матч в Мадриді, 18 лютого.

Через статус і непереможну ходу "Ліверпуля" в Прем'єр-лізі багато виділяють це протистояння як чи не краще в 1/8-й фіналу. І хоча в команді Клоппа сумнівів немає (як і в перспективі на вихід "черновних" далі), "Атлетіко" може різко пригальмувати всіх оптимістів. "Матрасники" в цьому сезоні з головою поринули в оборонний прагматичний стиль, перебуваючи на другому місці в Іспанії по "сухості" воріт, і в той же час забиваючи скромно.

Чи готовий "Атлетіко" приборкати одну з кращих атак в Європі?

Чи готовий "Атлетіко" приборкати одну з кращих атак в Європі?

Але тим цікавіше, як Дієго Сімеоне збирається зупинити фантастичну атаку "Ліверпуля", і що будуть робити самі англійці у випадку "сюрпризу" від іспанців при стабільних 0:0? OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Атлетіко – Ліверпуль, який розпочнеться 18 лютого о 22:00.

Новини
"Атлетико" – "Ліверпуль": прогноз на матч Ліги чемпіонів

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. 1/8 ФІНАЛУ

Мадрид (Іспанія). "Ванда Метрополітан". 22:00

Головний арбітр: Шимон Марчіняк (Польща)

"Атлетіко" Мадрид (Іспанія) - "Ліверпуль" (Англія) - 0:0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЬ

Одну з перших баталій Ліги чемпіонів після зимової перерви в Україні транслюватиме ТК "Футбол 1". Також поєдинок можна буде подивитися на доступних трансляціях в інтернеті від російського мовника "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2", а також й казахстанського "Qazsport / Казспорт".

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Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олекса Вітер
Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Мохаммед Салах Юрген Клоп
Місце
Іспанія Мадрид
Теги
ФК Ліверпуль Атлетіко Мадрид
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Ставка матча
все ставки
Марко Чеккинато
VS
Душан Лайович
Победа Душана Лайовича с форой в -2,0 гейма
1.89 Сделать ставку
Доминик Тим
VS
Фелипе Мелигени
Победа Доминика Тима с форой в -7,5 гейма
2.10 Сделать ставку
Хауме Муньяр
VS
Сальваторе Карусо
Победа Сальваторе Карусо с форой в +3,0 гейма
1.87 Сделать ставку
Джанлука Магер
VS
Каспер Рууд
Победа Каспера Рууда со счетом 2:0
1.80 Сделать ставку
Жоао Домингеш
VS
Педро Соуза
Победа Педро Соузы с форой в +2,5 гейма
1.83 Сделать ставку
Аттила Балаш
VS
Пабло Куэвас
Победа Пабло Куэваса с форой в -4,0 гейма
1.84 Сделать ставку
Кайл Эдмунд
VS
Уго Умбер
Победа Кайла Эдмунда с форой в +0,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Андреас Сеппи
VS
Милош Раонич
Победа Милоша Раонича с форой в -4,0 гейма
1.97 Сделать ставку
Хенри Лааксонен
VS
Стив Джонсон
Победа Стива Джонсона с форой в -3,5 гейма
1.79 Сделать ставку
Ник Кирьос
VS
Томми Пол
Победа Ника Кирьоса с форой в -3,0 гейма
1.94 Сделать ставку