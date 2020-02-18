Атлетіко - Ліверпуль: дивитися онлайн топматч Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів повертається, і в перший же день плей-офф дарує матч найсильнішої команди Європи - "Ліверпуль" зіграє проти "Атлетіко", провівши перший матч в Мадриді, 18 лютого.

Через статус і непереможну ходу "Ліверпуля" в Прем'єр-лізі багато виділяють це протистояння як чи не краще в 1/8-й фіналу. І хоча в команді Клоппа сумнівів немає (як і в перспективі на вихід "черновних" далі), "Атлетіко" може різко пригальмувати всіх оптимістів. "Матрасники" в цьому сезоні з головою поринули в оборонний прагматичний стиль, перебуваючи на другому місці в Іспанії по "сухості" воріт, і в той же час забиваючи скромно.

Чи готовий "Атлетіко" приборкати одну з кращих атак в Європі?

Але тим цікавіше, як Дієго Сімеоне збирається зупинити фантастичну атаку "Ліверпуля", і що будуть робити самі англійці у випадку "сюрпризу" від іспанців при стабільних 0:0? OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Атлетіко – Ліверпуль, який розпочнеться 18 лютого о 22:00.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. 1/8 ФІНАЛУ

Мадрид (Іспанія). "Ванда Метрополітан". 22:00

Головний арбітр: Шимон Марчіняк (Польща)

"Атлетіко" Мадрид (Іспанія) - "Ліверпуль" (Англія) - 0:0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЬ

Одну з перших баталій Ліги чемпіонів після зимової перерви в Україні транслюватиме ТК "Футбол 1". Також поєдинок можна буде подивитися на доступних трансляціях в інтернеті від російського мовника "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2", а також й казахстанського "Qazsport / Казспорт".

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